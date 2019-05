Treffpunkt Wien mit Isabell Pannagl: Kurzurlaub mit Muse

Als Nici war sie an der Seite von Thomas Stipsits in der frechen Komödie „Love Machine“ zu sehen. Und auch auf der Kabarettbühne nimmt sie sich kein Blatt vor den Mund: „Wissen Sie, das versteh ich nicht an den Männern. Die können das Alte nicht gescheit und wollen schon wieder was Neues probieren“, erzählte sie letztens in der Sendung „Pratersterne“.

Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Isabell Pannagl hat kein Problem über Sex, Feminismus und andere Themen zu sprechen, die irgendwie doch noch als unangenehm wahrgenommen werden.