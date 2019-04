Treffpunkt Wien: Wo ein Strizzi Erdung findet

Und auch später, als er sich etwa für seine Rolle als Polizist Heinz im Brenner-Krimi „Das ewige Leben“ in kürzester Zeit acht Kilo Muskeln antrainierte. „Wenn mich etwas interessiert, kann ich relativ obsessiv werden“, räumt er ein.

Wie er eigentlich zum Thema Film gekommen ist? „Das hat in meiner Kindheit begonnen“, sagt er und sticht mit Genuss in das Hirselaibchen. „Ich war sonst ja eher hyperaktiv, aber bei Filmen war ich wie gefesselt.“ In diese Welten wollte er so oft wie möglich eintauchen. „Am besten war es, wenn ich bei meinem Vater in Wien war. Der musste abends oft arbeiten. Und ich hab mir in der Videothek immer Filme ausgeborgt, die ich eigentlich noch nicht schauen durfte“, sagt er, grinst spitzbübisch und gibt für einen Moment zu erkennen, dass er der Strizzi, den er so oft spielt, ein bisschen doch auch ist.