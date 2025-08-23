Trafiküberfall in Wien-Meidling ist gescheitert
Die Mitarbeiterin der Trafik weigerte sich, Geld auszuhändigen. Damit gab sich der ungebetene "Kunde" zufrieden. Und flüchtete.
Bereits am Mittwoch ist ein Überfall auf eine Trafik in Wien-Meidling gescheitert: Ein Maskierter hatte gegen 17.45 Uhr die Mitarbeiterin mit einer Schusswaffe bedroht und Bargeld gefordert.
Als diese sich weigerte, ergriff der schlanke Mann mit kurzen schwarzen Haaren die Flucht, berichtete die Polizei am Samstag.
