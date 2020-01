Traditions-Konditorei Sluka: Produktion am Rathausplatz eingestellt

Beliefert werde die Konditorei am Rathausplatz daher momentan von der Backstube der Sluka-Niederlassung in der Kärtner Straße. Der Grund für den Schritt seien - wie in dem Posting erwähnt - Anrainerbeschwerden. Behördlich angeordnet sei die Einstellung der Produktion aber nicht.

Die Filiale am Rathausplatz eröffnete bereits im Jahr 1891 um entwickelte sich zu einem Kult-Café. Die Kuchen und Torten werden laut Website in täglich frisch in Handarbeit zubereitet.