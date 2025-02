Toter Mann lag in Wiener Garagenausfahrt: Fremdverschulden möglich

Montagfrüh entdeckte eine Fahrzeuglenkerin in der Lindengasse in Wien-Neubau einen reglos am Boden liegenden Mann. Der Mann befand sich in einer Garageneinfahrt. Die Autolenkerin, die den Mann entdeckte, dürfte laut Polizeisprecherin Anna Gutt versucht haben, die betroffene Garage zu verlassen. Dabei dürfte sie den am Boden liegenden Mann über- oder angefahren haben.