Toter Husky-Welpe am Wienerberg entdeckt: Mehrere Einstichwunden

Eine Spaziergängerin hat am Mittwochnachmittag im Erholungsgebiet Wienerberg in Wien-Favoriten einen toten Hund in einer Sporttasche entdeckt. Das etwa fünf bis sechs Monate alte Jungtier, ein Husky-Mischling, wies mehrere Einstichstellen auf. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts auf Tierquälerei. Die Frau war gegen 15 Uhr im Bereich der Raxstraße auf die herrenlose Sporttasche aufmerksam geworden und hatte beim Öffnen Blutspuren entdeckt.