Soll für Nachwuchs sorgen: Rotes Panda-Weibchen neu im Tiergarten Schönbrunn

Tierischer Zuwachs im Tiergarten Schönbrunn: Ein Rotes Panda-Weibchen ist im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms im Zoo eingezogen. Das neun Monate alte Tier stammt aus dem Parco Faunistico La Torbiera in Italien, wie der Tiergarten am Donnerstag bekannt gab. "Das Rote Panda-Weibchen machte von Anfang an einen entspannten Eindruck. Nach seiner Ankunft hat es sich rasch eingelebt und schon bald Bambus gefressen", sagte Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.

Das Zusammenleben seit März mit dem dort lebenden Männchen wirkt laut Hering-Hagenbeck harmonisch. "Wir hoffen nun natürlich, dass die beiden künftig für Nachwuchs sorgen werden", so der Tiergartendirektor. Wer den tierischen Neuzugang beobachten will, muss aber meist hoch nach oben blicken: Ähnlich wie sein männlicher Artgenosse hält sich das Weibchen besonders gerne in den Bäumen auf. Dort klettern und ruhen die beiden Roten Pandas regelmäßig, hieß es vom Zoo. "Rote Pandas sind ausgezeichnete Kletterer. Ihre scharfen Krallen und behaarten Sohlen geben den Tieren sicheren Halt, während der buschige Schwanz ihnen dabei hilft, das Gleichgewicht zu halten", sagte Hering-Hagenbeck.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © DANIEL ZUPANC Das neue Rote Panda-Weibchen frisst schon fleißig Bambus.