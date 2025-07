Tiergarten Schönbrunn: Präriehund-Nachwuchs zeigt sich

Bereits Mitte Mai sind die sechs Schwarzschwanz-Präriehunde im Tiergarten Schönbrunn zur Welt gekommen. Da die Nagetiere bei der Geburt nackt und blind sind wurden sie rund einen Monat lang in einem unterirdischen Bau von ihrer Mutter versorgt - mittlerweile würden Zoobesucherinnen und -besucher die Jungtiere regelmäßig an der Erdoberfläche beobachten können, hieß es in einer Aussendung des Tiergarten Schönbrunn am Donnerstag.