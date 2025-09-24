Virus in Schönbrunn: Felsensittiche verlassen Zoo

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Bei den Felsensittichen im Schönbrunner Tiergarten ist ein Herpesvirus festgestellt worden.

Der gesamte Bestand zeigt keinerlei Symptome. Um die Gesundheit anderer Tiere im Tiergarten nicht zu gefährden und jegliches Risiko der Übertragung auf andere Papageienarten auszuschließen, hat Tierschutz Austria gestern am Standort "Tierschutzhaus Vösendorf" die gesamte Felsensittich-Gruppe übernommen, gab der Zoo am Mittwoch bekannt. Umzug als Schutzmaßnahme Die große Tiergruppe lebt seit Jahren in Schönbrunn. Im Lauf der Zeit wurden regelmäßig Vögel dieser in Zentralchile heimischen, olivgrün gefärbten Sittichart an andere wissenschaftlich geführte zoologische Gärten abgegeben. Vor einer solchen Weitergabe sind umfassende tierärztliche Untersuchungen vorgeschrieben. Dabei wurde nun bei einigen Tieren erstmals das Psittacine Herpesvirus festgestellt, weshalb sie zum Schutz der anderen Papageienarten nach Vösendorf umziehen.

"Wir sind hier die richtige Anlaufstelle, weil wir genau für solche Situationen einen eigenen Bereich haben, wo wir Tiere vom restlichen Tierbestand räumlich getrennt halten und versorgen können, um keine anderen, gar hoch bedrohten Arten zu gefährden", erklärt Tierheimleiter Stephan Scheidl. Der Tiergarten Schönbrunn und das Wiener Tierschutzhaus von Tierschutz Austria arbeiten seit längerem zusammen.