Elefantenkalb im Tiergarten Schönbrunn geboren

Für den Tiergarten Schönbrunn war es eine ganz besondere Nacht. „Es liegen sehr aufregende Stunden hinter uns. Um exakt 4:53 Uhr ist ein kleiner Elefantenbulle zur Welt gekommen. Die Freude ist riesig“, erzählt Tiergartendirektor Dr. Stephan Hering-Hagenbeck. Nach über 20 Jahren ist es das erste Jungtier, das im Tiergarten Schönbrunn auf natürliche Weise gezeugt wurde.

Im Mai 2023 wurde im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms ein erfahrener Zuchtbulle nach Schönbrunn gebracht, die Anlage wurde für die Geburt adaptiert und alles akribisch vorbereitet. „Ich bin in erster Linie sehr stolz auf unser Team, das großartige Arbeit geleistet hat, und natürlich auch auf die 33-jährige, erfahrene Elefantenkuh, die die Geburt souverän gemeistert hat.“

Das große Zittern

Für die Elefantenkuh ist es bereits das vierte Kalb. Dennoch sei eine Geburt für das Team immer mit vielen Sorgen verbunden und das Aufatmen nun groß. Das Jungtier wirkte von Anfang an fit und wird auf ein stattliches Gewicht von über 100 Kilogramm geschätzt. „Innerhalb von zehn Minuten ist es bereits auf seinen Beinen gestanden. Das ist in der Wildbahn lebenswichtig, denn ein neugeborenes Kalb hat viele Feinde.“

Das erste große Zittern nach einer Elefantengeburt ist immer: Wann trinkt das Kalb? Aber es habe sehr schnell getrunken. „Die nächste Sorge ist, wann die Nachgeburt abgeht – auch das verlief rasch und problemlos“, berichtet Hering-Hagenbeck. Ein Team an Wissenschaftlern stand sofort bereit, um Stammzellen aus der Plazenta und Nabelschnur für wissenschaftliche Fragen zu gewinnen.