Teuerung: Offene Briefe zu Öffiticket und Ortstaxe

Nicht nur die Opposition beschäftigt sich mit den angekündigten Preiserhöhungen, sondern auch diverse Interessensvertreter. Diese wollen nun auch mit offenen Briefen Gehör finden. Die Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) fordert den Erhalt des Semestertickets für Studierende um 75 Euro. Wie berichtet wird es für Studenten eine vergünstigte Jahreskarte um 300 Euro pro Jahr geben, die allerdings teurer ist als die aktuelle Variante, die aus mehreren über das Jahr verteilte Tickets besteht.