Teuerung: Offene Briefe zu Öffiticket und Ortstaxe
Nicht nur die Opposition beschäftigt sich mit den angekündigten Preiserhöhungen, sondern auch diverse Interessensvertreter. Diese wollen nun auch mit offenen Briefen Gehör finden. Die Österreichischen Hochschüler_innenschaft (ÖH) fordert den Erhalt des Semestertickets für Studierende um 75 Euro. Wie berichtet wird es für Studenten eine vergünstigte Jahreskarte um 300 Euro pro Jahr geben, die allerdings teurer ist als die aktuelle Variante, die aus mehreren über das Jahr verteilte Tickets besteht.
Neos sollen helfen
Die Österreichische Hotelvereinigung (ÖHV) hat ebenfalls einen offenen Brief verpasst. Sie bittet die Neos um Unterstützung bezüglich der Ortstaxe. „Mit der Erhöhung der Ortstaxe um 166 Prozent drohen der Wiener Hotellerie Mehrbelastungen in nie da gewesenem Ausmaß“, ist zu lesen. „Mittelständische Hotels rechnen mit Mehrkosten im sechsstelligen Bereich. Das hält kein Businessplan der Welt aus.“
Kommentare