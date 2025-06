Terrorprozess: Aus dem IS-Milieu zur Männerberatung

„Den Unsinn nicht hören“

Nicht ernst gemeint; es war nur ein Spaß; wurde nur als kleine Geschichte und nicht wegen des IS gepostet; er habe auch nicht gewusst, dass das strafbar ist.

Der Richter schüttelt den Kopf. Er hört diese Sätze nicht zum ersten Mal. Und er findet deutliche Worte: „Ich kann den Unsinn nicht mehr hören.“ Er will wissen: „Was ist denn so schön an dieser zur Schau gestellten Kämpferei?“

Vier schwer bewaffnete Polizisten bringen dann den in U-Haft sitzenden Luca K. in den Zeugenstand. Er gibt zu, dass er gemeinsam mit dem Angeklagten im Juni 2024 für das Video posiert hat, will dessen Inhalt aber auch keine große Bedeutung beimessen. Mehr ist von ihm nicht zu erfahren.

Für Abid H. spricht, dass er schon bald nach der Hausdurchsuchung von sich aus Hilfe bei der Beratungsstelle Extremismus sowie bei der Männerberatung erbat.

Beide Institutionen bescheinigen ihm schriftlich den deutlich erkennbaren Willen zur Kooperation und das Einhalten aller Termine. Die Zusage einer Lehrstelle ab Herbst dürfte ihn am Ende ebenso vor dem Gang ins Gefängnis bewahrt haben.