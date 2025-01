Terroraufruf für Wiener Bälle in IS-Posting

Postings mit Aufrufen zu weltweiten Anschlägen - auch in Europa - gibt es von Ablegern der Terrororganisation IS immer wieder.

Nun wurde in einem solchen "als Aufruf zu wertenden Posting" auch die "Vienna Ball Season" genannt, wie die Wiener Polizei in einer Aussendung berichtet.

"Aufgrund der seit längerem bestehenden abstrakten Terrorgefahr, die sich in Österreich in der zweithöchsten Terrorwarnstufe widerspiegelt, wird polizeilich bereits auf alle großen und bedeutenden Veranstaltungen besonderes Augenmerk gelegt" heißt es. So werden auch die Wiener Ballveranstaltungen, auch vor dem Hintergrund des aufgefundenen Postings, von zahlreichen polizeilichen Maßnahmen begleitet, wird versichert.

Das Risiko konkreter Bedrohungen soll dadurch minimiert werden, "wenngleich nicht von einer konkreten Gefährdung auszugehen ist".