Taschendiebstahl im Bus: Polizei nimmt zwei Verdächtige fest

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) haben am Montag zwei Frauen in Wien-Leopoldstadt festgenommen. Die 23- und 36-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen stehen unter Verdacht, in einem öffentlichen Bus Taschendiebstahl begangen zu haben.

Die Beamten wurden am Gaußplatz auf die beiden Frauen aufmerksam und entschlossen sich, diese zu observieren. In einem öffentlichen Bus sollen die Beamten dann beobachtet haben, wie die mutmaßlichen Täterinnen einer Person die Geldbörse aus der Tasche entwendeten.

Die Tatverdächtigen wurden unmittelbar nach der mutmaßlichen Tat festgenommen. Die zuvor offenbar entsorgte Geldbörse sowie Bargeld konnten von den Einsatzkräften sichergestellt werden.

Ermittlungen dauern an

Das Landeskriminalamt Wien, hat die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es wird nun geprüft, ob die Verdächtigen möglicherweise für weitere ähnliche Delikte verantwortlich sein könnten.