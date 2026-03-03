Randalierer verletzt 3 Beamte bei Einsatz in Wien-Leopoldstadt

Aggressive Konfrontation mit Mietern und Polizei

Als Beamte am Einsatzort eintrafen, sollen sie auf einen äußerst aggressiven Mann getroffen sein. Der Tatverdächtige soll laut Angaben von zwei Mietern zuvor an deren Wohnungstüren geklopft und sie wegen diverser Gegenstände am Gang aggressiv angesprochen haben. Einem Zeugen zufolge soll der 34-Jährige sogar versucht haben, in dessen Wohnung einzudringen, was der Mieter jedoch verhindern konnte.

Widerstand und Verletzungen

Bei dem Versuch, den Mann zu fixieren und seine Identität festzustellen, soll dieser heftigen Widerstand geleistet haben. Dabei soll er den Arm einer Polizistin gepackt und sie verletzt haben. Erst mit Unterstützung weiterer Einsatzkräfte und unter Anwendung von Körperkraft konnte der Verdächtige festgenommen werden. Auch im Arrestbereich soll sich der 34-Jährige erneut aggressiv verhalten und eine weitere Polizistin verletzt haben. Insgesamt wurden bei dem Einsatz drei Beamte verletzt, die jedoch ihren Dienst fortsetzen konnten. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.