Summer City Camps 2025: 3.500 zusätzliche Plätze, 4 neue Standorte

Zudem wird das Angebot für Kinder mit Behinderungen im zweiten Jahr in Folge ausgebaut. Das Angebot Freizeitprogramm in Kleingruppen wird um einen vierten Betreuungsstandort erweitert. Für den Bereich der inklusiven Betreuung stehen nun 19 Prozent mehr Plätze als 2024 zur Verfügung, um den erhöhten Bedarf besser abzudecken.

Erstmalig im Rahmen der Summer City Camps erfolgt die Betreuung von Kindern aus sieben Bildungscampus-Standorten direkt an ihren jeweiligen Schulstandorten im Freizeitprogramm. Dadurch werden diese Standorte nun ebenfalls für die Summer City Camps genutzt, und wie bereits in den unterjährigen Ferien stehen Plätze für Kinder aus anderen Schulen zur Verfügung.

Die Anmeldung für die Summer City Camps 2025 erfolgt in zwei Phasen. Teilnahmeberechtigt sind Kinder mit Hauptwohnsitz in Wien, die eine Wiener Schule besuchen:

Bewährte Kooperationspartner*innen für ein abwechslungsreiches Ferienerlebnis

Die Koordination der freizeitpädagogischen Organisation und Umsetzung der Summer City Camps liegt wieder in den Händen des Vereins Hi Jump Wien. "Ein vielseitiges Programm aus Ausflügen, Sport- und Kreativangeboten, kulturellen Highlights, Bildungserlebnissen und vielem mehr sorgt für eine abwechslungsreiche Ferienzeit in Wien. Gemeinsam mit einem starken Team aus engagierten und erfahrenen Partnerorganisationen können wir dieses sehr umfangreiche Angebot umsetzen", sagt der Geschäftsführer von Hi Jump Wien, Stefan Neugeboren.

An der Umsetzung eng beteiligt sind Partnerorganisationen aus dem Wiener Jugend- und Bildungsbereichen (ASKÖ WAT Wien, Interface Wien, Wiener Volkshochschulen, Wiener Familienbund, Wiener Jugendrotkreuz, Wiener Kinderfreunde und Zeitraum Wien).