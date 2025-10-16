Südosttangente: Sanierungsarbeiten am Wochenende

Im Zuge der Generalerneuerung der Prater Hochstraße finden an diesem Wochenende Sanierungsarbeiten auf der Wiener Südosttangente (A23) zwischen Prater und Kaisermühlen statt. In beiden Richtungen müssen einzelne Spuren gesperrt werden, eine bleibt jedoch immer frei, so die Asfinag am Donnerstag.

Nächtliche Sperren

Die Umfahrungsrampe am Knoten Prater Richtung Norden wird ebenfalls gesperrt. Weiters kommt es in Richtung Süden zu kurzzeitigen nächtlichen Sperren der Abfahrt am Knoten Prater Richtung Zentrum beziehungsweise Erdberg, die Umleitung ist lokal ausgeschildert und erfolgt über die Anschlussstelle St. Marx.

Die Arbeiten starten am Freitag (17. Oktober) um 22.00 Uhr, am Montag (20. Oktober) um 5.00 Uhr werden alle Sperren wieder aufgehoben sein.