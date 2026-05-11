"Schusswaffe": Raubversuch mit Hand in Jacke vorgetäuscht

Mit zwei Anzeigen und einer Festnahme ist in der Nacht auf Montag das Zusammentreffen zweier Griechen mit einem Syrer zu Ende gegangen.

Letztgenannter soll dem Duo im Alter von 25 und 30 Jahren beim Johann-Nepomuk-Berger-Platz in Wien-Ottakring Cannabis zum Kauf angeboten haben. Die Griechen zeigten Interesse, jedoch waren sie mit dem Preis unzufrieden. Das wiederum veranlasste den Syrer dazu, einen amateurhaften Überfallversuch in die Wege zu leiten.