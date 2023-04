Suche nach Polizeibewerbern mit "Migrationsbiographie"

Im Zuge eines dreiteiligen Aufnahmeverfahrens wird die Eignung zur Polizistin oder zum Polizisten überprüft. Am Tag 1 findet eine psychologische Eignungsdiagnostik statt. Diese umfasst unterschiedliche Aufgabengruppen wie beispielsweise einen Rechtschreib- und Grammatiktest, kognitive Fähigkeitstests sowie ein Persönlichkeitsverfahren. Außerdem findet am Tag 1 ein klinisch psychiatrisches Verfahren statt. Hier werden Persönlichkeitsmerkmale und das Risikoverhalten abgebildet. Am Tag 2 werden im Zuge des Sporttests die körperlichen Fähigkeiten überprüft. Zum Abschluss folgt am Tag 3 eine polizeiärztliche Untersuchung und ein Aufnahmegespräch.