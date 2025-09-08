Hafen Freudenau: 19-Jähriger starb nach Sturz in Becken

Nach einem Sturz ins Becken des Freudenauer Hafens in Wien-Leopoldstadt am späten Sonntagabend ist ein 19-Jähriger gestorben. Zeugen hatten gemeldet, dass eine Person gegen 21.50 Uhr dort ins Wasser gefallen sei.

Im Zuge einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehrtauchern wurde der 19-Jährige schließlich beim Winterhafen aus dem Wasser gezogen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Er verstarb letztlich trotz Reanimation in einem Spital.