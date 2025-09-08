Hafen Freudenau: 19-Jähriger starb nach Sturz in Becken
Nach einem Sturz ins Becken des Freudenauer Hafens in Wien-Leopoldstadt am späten Sonntagabend ist ein 19-Jähriger gestorben. Zeugen hatten gemeldet, dass eine Person gegen 21.50 Uhr dort ins Wasser gefallen sei.
Im Zuge einer Suchaktion von Polizei und Feuerwehrtauchern wurde der 19-Jährige schließlich beim Winterhafen aus dem Wasser gezogen, berichtete die Landespolizeidirektion in einer Aussendung. Er verstarb letztlich trotz Reanimation in einem Spital.
Die Beamten der Wasserpolizei stellten fest, dass es sich bei dem jungen Mann um ein in Ausbildung befindliches Crewmitglied eines Fahrgastschiffes handelte, das zu dem Zeitpunkt im Winterhafen Freudenau angelegt hatte.
Das Landeskriminalamt Wien führt die weiteren Ermittlungen zur Feststellung der genauen Todesumstände durch, hieß es am Montag. Laut Polizei liegen keine Hinweise auf Fremdverschulden vor.
