9-jähriger Bub stirbt bei Badeunfall in Wien-Floridsdorf

Beim Badeunfall, der sich letzten Freitag ereignete, ging der Bub gegen 18:45 Uhr unter und musste von Rettungskräften geborgen werden. Der Vorfall am beliebten Familienbadestrand im 21. Wiener Gemeindebezirk löste einen Großeinsatz von Wasserpolizei, Feuerwehr und Rettungsdienst aus.

Mehrere Minuten unter Wasser

Der Bub war gemeinsam mit seinem elf Jahre alten Bruder beim Schwimmen untergegangen. Eine Frau konnte den älteren Jungen aus dem Wasser ziehen, wie der ORF berichtet.

Den Einsatzkräften gelang es, den neunjährigen Buben in mehreren Metern Tiefe zu lokalisieren und aus dem Wasser zu bergen. Nach der Erstversorgung wurde er umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er intensivmedizinisch betreut wurde. Dort verstarb er in der Nacht auf Sonntag, wie das Krankenhaus mitteilte. Der Junge dürfte mehrere Minuten unter Wasser gewesen sein.