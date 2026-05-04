Stromausfall in Wien: Wieden, Margareten und Favoriten betroffen

Um 14.26 Uhr fiel am Montagnachmittag in Teilen Wiens der Strom aus. Betroffen sind Wieden , Margareten und Favoriten . Auch etwa 40 Minuten später gibt es dort derzeit keine Stromversorgung.

Laut den Wiener Netzen wird derzeit an der Behebung des Schadens gearbeitet.

Könnte sich ausweiten

Auf der Website des Unternehmens wird außerdem davor gewarnt, dass sich die Versorgung auch auf weitere Gebiete ausweiten könnte: "Bitte beachten Sie, dass bei einer Stromstörung auch in den angrenzenden Gebieten mit Ausfällen zu rechnen ist." Zum Grund für den Ausfall wurden bisher noch keine Angaben gemacht.