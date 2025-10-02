Stromausfall im Donauzentrum: Licht, Rolltreppen, Kassen funktionierten nicht

Plötzlich ging nichts mehr: Die Rolltreppen standen still, das Licht fiel aus und sogar die Schranken im Parkhaus blieben unten. Für eine Stunde war der Shopping-Tempel Donauzentrum quasi lahmgelegt.

Seitens der Wiener Netze hieß es gegenüber "MeinBezirk", dass die Ursache ein technisches Gebrechen an einem Kabel war. Haushalte in der Donaustadt waren vom Stromausfall nicht betroffen. Neben Lift, Licht, Rollentreppen und den Schranken im Parkhaus waren auch die meisten Kassensysteme außer Betrieb. Das Einkaufen musste also kurzfristig unterbrochen werden.

Niemand war gefangen

Die Ausfahrtsrampen in der der Garage öffneten sich automatisch, es war also niemand gefangen.

Knapp zwei Stunden später war das Gebrechen behoben, der Strom floss, die Geschäfte öffneten wieder regulär. Die Betreiber des Donauzentrum bestätigten mittlerweile, dass alles wieder normal verläuft.