Streit um Vorrang auf der Straße eskaliert: Mopedfahrer zieht Waffe

Am Sonntagnachmittag fingen ein Moped-Lenker und ein Autofahrer in der Klimschgasse in Wien-Landstraße zu streiten an - laut Polizei ging es darum, wer Vorrang hatte. Der Streit soll dermaßen eskaliert sein, dass der 28-jährige Mopedfahrer ein Schreckschusswaffe gezogen haben soll.

Waffenverbot

Mit der Pistole soll er seinen 27-jährigen Kontrahenten bedroht haben und davongefahren sein. Durch die Nummerntafel fand die Polizei den Verdächtigen aber in seiner Wohnung, wo die Beamten noch weitere Schusswaffen gefunden haben sollen.

Mehrere Messer, Pfefferspray, ein Teleskopschlagstock sowie die Schreckschusswaffe wurden sichergestellt. Der 38-Jährige erhielt ein Waffenverbot und wurde festgenommen.

