Streit zwischen Nachbarn um Müllentsorgung gipfelte in Morddrohungen

Ein bereits lang brodelnder Konflikt unter Nachbarn in Wien-Floridsdorf ist am Samstag aus dem Ruder gelaufen. Banaler Grund des Streits war die Müllentsorgung eines 44-jährigen Mannes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Als der Nordmazedonier gegen 15.00 Uhr seinen Abfall wegbringen wollte, soll er demnach von einem stark alkoholisierten Anrainer desselben Hauses ohne ersichtlichen Grund zu Boden gestoßen, geschlagen, gewürgt und an die Wand gedrückt worden sein.

Kurz danach schaltete sich auch die Familie des 44-Jährigen ein und die Lage in der Ohmgasse spitzte sich noch weiter zu. Die Ehefrau des Mannes wurde auf den Zwischenfall aufmerksam und wollte den Streit beenden. Daraufhin soll die 42-jährige Österreicherin vom rabiaten 48-jährigen Landsmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zudem soll er dem Ehepaar mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben. Sohn holte Totenschläger und Schlagring Zwischenzeitlich wurde auch der bis dahin schlafende Sohn des Paares vom Geschrei geweckt. Der 19-Jährige holte laut Polizeiangaben einen Totenschläger und einen Schlagring und attackierte damit den 48-Jährigen. Zeitgleich verschwand der 44-jährige Vater kurz und holte einen Schlagstock, der er aber laut Angaben der Beamten nicht einsetzte.