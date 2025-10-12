Streit zwischen Nachbarn um Müllentsorgung gipfelte in Morddrohungen
Ein bereits lang brodelnder Konflikt unter Nachbarn in Wien-Floridsdorf ist am Samstag aus dem Ruder gelaufen. Banaler Grund des Streits war die Müllentsorgung eines 44-jährigen Mannes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.
Als der Nordmazedonier gegen 15.00 Uhr seinen Abfall wegbringen wollte, soll er demnach von einem stark alkoholisierten Anrainer desselben Hauses ohne ersichtlichen Grund zu Boden gestoßen, geschlagen, gewürgt und an die Wand gedrückt worden sein.
Kurz danach schaltete sich auch die Familie des 44-Jährigen ein und die Lage in der Ohmgasse spitzte sich noch weiter zu. Die Ehefrau des Mannes wurde auf den Zwischenfall aufmerksam und wollte den Streit beenden. Daraufhin soll die 42-jährige Österreicherin vom rabiaten 48-jährigen Landsmann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden sein. Zudem soll er dem Ehepaar mit einem Messer in der Hand mit dem Umbringen gedroht haben.
Sohn holte Totenschläger und Schlagring
Zwischenzeitlich wurde auch der bis dahin schlafende Sohn des Paares vom Geschrei geweckt. Der 19-Jährige holte laut Polizeiangaben einen Totenschläger und einen Schlagring und attackierte damit den 48-Jährigen. Zeitgleich verschwand der 44-jährige Vater kurz und holte einen Schlagstock, der er aber laut Angaben der Beamten nicht einsetzte.
Als die alarmierten Polizisten am Einsatzort eintrafen, wurden im gesamten Stiegenhaus mehrere Plastikflaschen und Pfanddosen verstreut aufgefunden. Nachdem die Beamten den immer noch lautstarken Streit beruhigen konnten, wurden alle Beteiligten getrennt voneinander befragt. Das Ehepaar wurde bei dem Vorfall verletzt und von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.
Alkoholisierung von 3,28 Promille
Der 48-Jährige ist festgenommen worden, er zeigte sich bisher aber nicht geständig. Ein Alkotest ergab 3,28 Promille. Der Beschuldigte stoppte seine Beschimpfungen und Drohungen auch in Anwesenheit der Polizisten nicht. Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Mann ist mit Verletzungen am Unterarm in ein Krankenhaus eingeliefert worden.
Gegen den 19-jährigen Sohn des verletzten Ehepaars wurde ein Waffenverbot verhängt. Die beiden verbotenen Waffen, der Totenschläger und ein Schlagring, wurden sichergestellt. Wegen der Körperverletzung an dem rabiaten Nachbarn erhielt auch der junge Mann eine Anzeige.
