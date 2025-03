In einem Restaurant in Wien-Favoriten ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein Streit zwischen einem 22-jährigen Gast und den Mitarbeitern des Lokals eskaliert war.

Angezeigt wurden sowohl der Bruder des Lokalbesuchers, nachdem dieser einen Angestellten mit einem Messer bedroht haben soll, wie auch sein Kontrahent wegen des Verdachts der Körperverletzung.