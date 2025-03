15-Jährige in Kärnten bei Unfall von Faschingswagengespann verletzt

Eine 15-Jährige ist am Samstag am Weg zu einem Faschingsumzug in Kärnten schwer verletzt worden: Das Mädchen war zusammen mit 14 anderen Maskierten auf einem zum Piratenschiff umgebauten Anhänger unterwegs, als der 26-jährige Lenker am Steuer des davorgespannten Traktors offenbar die Kontrolle verlor. Laut einer Aussendung der Polizei Kärnten fiel der Anhänger um. Bis auf die Jugendliche blieben alle anderen unverletzt.