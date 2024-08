Streit in Mariahilf eskalierte: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Der 44-Jährige begab sich daraufhin selbstständig in ein Krankenhaus. Dort wurde schließlich die Polizei alarmiert.

Zeugenaufruf

"Für die vollständige Aufklärung dieses Falles werden dringend Zeugen gesucht", heißt es in einer Aussendung der Exekutive am Dienstag. Insbesondere die Frau, die laut Opfer so couragiert eingeschritten sei, wird ersucht, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden von der ermittelnden Stelle beim Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte unter der Telefonnummer: 01 31 310 DW 43 800 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.