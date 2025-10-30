Streit in Floridsdorfer Park: Mann wegen NS-Parolen festgenommen

Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Nach Angaben der Polizei gerieten drei Erwachsene und mehrere Jugendliche zunächst verbal aneinander.

Auch das Eintreffen der Beamten konnte die Situation nicht beruhigen – im Gegenteil: Ein 35-jähriger Deutscher soll in Richtung der Jugendlichen nationalsozialistisches Gedankengut geäußert haben. Die Polizisten nahmen den Mann daraufhin vorläufig fest.

Während der Festnahme soll der 35-Jährige einem Beamten einen Ellbogenschlag versetzt haben, wodurch dieser verletzt wurde. In der aufgeheizten Stimmung kam es laut Polizei zu weiteren Beschimpfungen und Pöbeleien, weshalb zusätzliche Einsatzkräfte zur Unterstützung angefordert wurden.

Auch Jugendliche angezeigt

Neben dem Hauptverdächtigen wurden auch zwei 14-jährige Jugendliche angezeigt, die an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen sein sollen. Ebenso erhielten die beiden Begleiter des 35-Jährigen – eine 36-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, beide österreichische Staatsbürger – Anzeigen.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits laufen