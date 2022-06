Streit dürfte Bluttat mit Schussattacke in Wien ausgelöst haben

Mehrere Schüsse in einem Park in Wien-Favoriten bei der Raxstraße am Montag Abend, ein mehrfach getroffener 26-Jähriger, ein flüchtiger Schütze. So stellte sich die Lage für die Polizisten dar, als der Großeinsatz ausgelöst wurde.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem mutmaßlichen Täter war erfolglos geblieben, auch die ersten Aussagen von Zeugen am Tatort waren wenig aussagekräftig, so die Polizei. Mehrere Patronenhülsen aus einer Faustfeuerwaffe wurden am Tatort sichergestellt.

Am Dienstag erfolgten nun weitere Zeugeneinvernahmen. Aus diesen schließt die Polizei, dass es jedenfalls vor der Schussattacke einen Streit gegeben habe, und dass sich mehrere Personen zum Tatzeitpunkt im Park befunden hätten. Dass diese auch in die Auseinandersetzung verwickelt gewesen seien, bestätigte die Polizei jedenfalls nicht.

Die Polizei bittet deshalb um weiter Hinweise, auch anonym. Zeugen werden ersucht, sich unter der Telefonnummer 01 31310-33800 zu melden.

