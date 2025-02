Streetworker erzählt über die "Friedhofskinder" in Liberia

Sie räumen Gräber am Friedhof aus und legen sich zu den Toten, weil es in der Gesellschaft keinen Platz für sie gibt: So sieht der Alltag für viele Kinder in Liberia in Westafrika aus.

Einer, der diesen Alltag kennt, ist Streetworker Lothar Wagner. Anlässlich des „Tags der Straßenkinder“ (31. 1.) war er vergangene Woche in Wien zu Gast, um Schülern des Bildungscampus Flora Fries im 15. Bezirk über den Alltag in Westafrika zu erzählen. Auch der KURIER durfte ihn begleiten.

80.000 Kinder ohne Zuhause

Seit rund 20 Jahren setzt Wagner sich mit der Wiener Hilfsorganisation „Jugend Eine Welt“ für junge Menschen ein. „Unsere Häuser sind alle voll. Kinder stehen Schlange – das schmerzt“, sagt er. Ebenso aufwühlend sei es, die Kinder aus Grabstätten herauskrabbeln zu sehen. 80.000 Kinder ohne ein sicheres Zuhause gebe es aktuell allein in Liberias Hauptstadt Monrovia – Tendenz steigend.

Noch vor einigen Jahren habe man versucht, präventive Arbeit zu leisten. „Mittlerweile reagieren wir nur mehr auf die massive Verarmung“, erzählt Wagner. Die Krisen der vergangenen Jahre – wie Ebola und Covid-19, aber auch vermehrter Drogenmissbrauch – hätten die Situation noch verschärft.