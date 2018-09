Straßenmusik: Der Gehsteig ist die Bühne

Lukas Weiser alias Onk Lou sitzt auf einer Parkbank und schlägt in die Saiten seiner Gitarre. Seit Anfang Mai war der 26-jährige Niederösterreicher aus Ollersdorf (Bezirk Gänserndorf) auf Tour durch Deutschland und Österreich, stand auf großen Bühnen vor hunderten Menschen, schlief in schicken Hotelzimmern und hörte, wie seine selbst geschriebenen Lieder im Radio rauf und runter gespielt wurden. Trotz des Erfolgs ist der Musiker am Boden geblieben. Denn Onk Lou weiß genau, wie es ist, am untersten Ende der musikalischen Nahrungskette zu stehen: Seine Karriere begann der Niederösterreicher auf der Straße – als Straßenmusiker in Graz. „Meine Mitbewohner beschwerten sich über mein Gespiele, also blieb mir nichts anderes übrig, als auf der Straße zu üben.“ Die Überwindung war groß: „Da wartet niemand auf dich. Aber wenn dann die Leute plötzlich stehen bleiben und zuhören, ist das die größte Belohnung.“

Jahrelang war Onk Lou in ganz Europa unterwegs und finanzierte sich sein Leben durch Auftritte auf den Straßen Montpelliers, Valencias und Hamburgs. Zwischen zwei und 100 Euro landeten täglich in seinem Gitarrenkoffer, dazwischen auch mal Zigarettenpackerl, Bierdosen und Handynummern. „Es ist wirklich hart verdientes Geld, auf das man sich niemals verlassen kann. Aber das ist vielleicht sogar das Spannendste an der ganzen Sache – dass man nie weiß, was passiert“, überlegt Onk Lou.

Entdeckt wurde der Musiker von einem Produzenten während eines Auftritts in einem Wiener Beisl. Seitdem hat der Niederösterreicher bereits zwei Alben veröffentlicht, ein drittes ist im Mai 2019 geplant. Ein Traum, von dem wohl jeder Straßenmusiker hofft, dass er eines Tages in Erfüllung geht.

Auch Luke Bosse. Der 25-jährige Berliner steht regelmäßig mit seiner Gitarre am Karlsplatz in Wien. Dass das Musizieren auf der Straße kein Zuckerschlecken ist, davon kann Bosse ein Lied singen: „An manchen Tagen findet man nach zwei Stunden nicht mehr als ein paar Euro in seinem Koffer“, berichtet der Berliner. Gerade wurde er von drei Polizisten kontrolliert, die seine Platzkarte sehen wollten. Denn wer in Wien an gewissen Touristen-Hotspots wie Schwedenplatz, Kärntner Straße oder eben Karlsplatz musizieren will, benötigt seit Juli 2012 einen behördlichen Bescheid.