Straßendealer hatte über drei Kilo Kokain in Wohnung gebunkert
Der 43-Jährige war zuvor mehrfach beim Dealen von Polizisten beobachtet werden. Der Mann wurde festgenommen.
Wenn die Wiener Polizei einen Straßendealer erwischt, geht es normalerweise um Drogenmengen im Grammbereich. Nicht so in diesem Fall:
Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hatten laut Polizeisprecherin Anna Gutt gegen 20.15 Uhr einen 43-jährigen Nordmazedonier im Bereich Thalheimergasse mehrfach beim Drogenverkauf beobachtet und festgenommen.
In seiner Wohnung fanden sie dann mehr als drei Kilogramm Kokain. Insgesamt stellten die Ermittler bei ihm und in dem Appartement 3,16 Kilo "Schnee" und knapp 9.000 Euro Bargeld sicher. Der Mann wurde festgenommen und ist in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.
