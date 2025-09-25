Straßendealer hatte über drei Kilo Kokain in Wohnung gebunkert

Wenn die Wiener Polizei einen Straßendealer erwischt, geht es normalerweise um Drogenmengen im Grammbereich. Nicht so in diesem Fall:

Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) hatten laut Polizeisprecherin Anna Gutt gegen 20.15 Uhr einen 43-jährigen Nordmazedonier im Bereich Thalheimergasse mehrfach beim Drogenverkauf beobachtet und festgenommen.