St.Marx: Vom Schlachthof zur Event-Arena

Gerade einmal 400 Meter sei man von der U3-Station Schlachthausgasse entfernt, will Finanzstadtrat Peter Hanke wissen. Er untertreibt um 180 Meter Luftlinie. Wiens neue „Landmark“, die bis zu 250 Millionen Euro kosten darf, hat keine direkte U-Bahn-Anbindung, aber immerhin den 18er auf der Schlachthausgasse, die Straßenbahn 71 auf der Simmeringer Hauptstraße und ebendort eine Schnellbahnstation. Auch der Verkehr auf der Südosttangente rauscht an der „ Wien Holding-Arena in Neu Marx“ vorbei.

In St. Marx stand früher ein Siechenhaus für Aussätzige, später ein Viehmarkt und Schlachtbetrieb. Wenige Meter nördlich liegt Wiens einziger intakter Biedermeierfriedhof, wo die wenigen sterblichen Überreste von Mozart begraben sind und wo im Frühjahr Wiens spektakulärste Fliederblüte zu erleben ist.