Von Tür zu Tür: Die Sternsinger sind wieder unterwegs

Zwischen Weihnachten und dem Dreikönigsfest zieht traditionell eine Zeit der Einkehr ins Land. Die Mühlen mahlen merklich langsamer. Rund 85.000 Kinder in Österreich kommen in diesen Tagen hingegen erst so richtig in Fahrt: Sie ziehen in königlichem Gewand als Sternsingerinnen und Sternsinger von Tür zu Tür, singen Lieder, segnen Häuser und Wohnungen und sammeln Spenden für Hilfsprojekte in den Ländern des Globalen Südens.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HBF/PETER LECHNER Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer empfingen Sternsinger aus ganz Österreich.

Hohe Adressen Auch an prominenter Adresse wurde bereits geläutet. Am Montag war eine Sternsingergruppe im Wiener Rathaus zu Gast bei Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der einst selbst als Sternsinger unterwegs war: „Die Tradition des Sternsingens ist etwas ganz Besonderes. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Einsatz, aber auch wie viel Freude damit verbunden ist. Die Kinder zeigen, wie wichtig Zusammenhalt, Mitgefühl und Engagement für andere sind. Dafür möchte ich mich herzlich bedanken.“ Am Dienstag war eine besonders große Delegation von mehreren Dutzend „Heiligen Drei Königen“ aus allen Bundesländern und Südtirol in der Präsidentschaftskanzlei in der Wiener Hofburg zu Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seiner Frau Doris Schmidauer. Eingeläutet wurde die Aktion mit einem Besuch beim ernannten Wiener Erzbischof Josef Grünwidl. Und auch Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) nahm schon den Segen der Sternsinger entgegen.

Infos 240 Euro ersingt jede Sternsingerin und jeder Sternsinger im Schnitt. So können rund 500 Hilfsprojekte pro Jahr finanziert werden. Ausweis

Alle Gruppen führen beim Sternsingen einen Ausweis bei sich. So lässt sich erkennen, dass sie im Auftrag der

Dreikönigsaktion unterwegs sind. C+M+B

Das bedeutet nicht „Caspar, Melchior, Balthasar“, sondern „Christus mansionem benedicat“ (Christus segne dieses Haus). Spendenkonto

IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330

oder sternsingen.at/spenden