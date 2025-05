Stammgast überfiel in Wien Lieblingslokal

Ein Stammgast hat am Donnerstagabend wohl seinen letzten Besuch in seinem Lieblingslokal in Wien-Ottakring gemacht. Als der 45-Jährige vor verschlossenen Türen stand, begab er sich kurzerhand zum Hintereingang des Lokals und brach die Tür auf. Trotz Anwesenheit des Besitzers und zweier Angestellter stahl der sichtlich alkoholisierte Mann drei Whiskey- und zwei Bierflaschen, bedrohte den Besitzer mit dem Umbringen und flüchtete, berichtete die Polizei in einer Aussendung.