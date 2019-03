St. Anna Kinderspital: PR-Beraterin soll 500.000 Euro zu viel kassiert haben

Spenden finanzieren die Forschung

120 Forscher aus der ganzen Welt arbeiten in der St. Anna Kinderkrebsforschung. „Speziell in diesem Bereich sind wir zu 100 Prozent auf Spenden angewiesen“, sagt Lisa Huto. Sie ist für das Marketing und die PR zuständig.

Die Vorwürfe, die nun Gegenstand des Gerichtsverfahrens sind, hätten das gesamte Haus schwer getroffen. „Das war ein großer Schock.“ Doch seither hätte sich bei den Kontrollen sehr viel geändert. „Wir kontrollieren jetzt bis zum Umfallen.“ Mehre Personen müssten nun für Aufträge ihren Sanktus geben, dazu kämen auch noch externe Prüfungen – schließlich sei man auch berechtigt, das Spendengütesiegel zu tragen. „Und es müssen mindestens drei Angebote eingeholt werden.“



Geworben wird nicht mehr im großen Stil, sondern gezielt. „Wir haben aufgehört, in großen Massen zu produzieren.“



Elf Millionen Euro an Spenden wurden 2017 eingenommen, 90 Prozent davon gehen direkt in die Forschung. „Sieben Millionen Euro benötigen wir jährlich mindestens, um das Werk am Laufen zu halten“, erklärt Huto. 14 Forschungsgruppen werden mit dem Spendengeld finanziert.