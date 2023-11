Spülmittel in umstrittenen Jubiläumsbrunnen in Wien geleert

So mancher Spaziergänger in Wien-Favoriten dürfte sich am Freitagvormittag gewundert haben: Der gesamte Innenbereich des 1,8 Millionen Euro teuren Springbrunnens war weiß - alle Figuren waren von Schaum bedeckt.

➤ Mehr lesen: Favoritner Jubiläumsbrunnen: Das ungeliebte neue Denkmal

"Hier dürfte jemand Spülmittel in den Brunnen gekippt haben", sagt Astrid Rompolt von Wiener Wasser auf KURIER-Anfrage. Die Schaummengen werden noch am heutigen Freitag entfernt. Sonderlich viel Mehraufwand dürfte die Stadt mit der Reinigung nicht haben.