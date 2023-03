Wien und der öffentliche Raum: Teppiche, Denkmäler und Brunnen

Bunte Teppiche werden auf Straßen in Meidling, Rudolfsheim und der Donaustadt „ausgerollt“: Künstler malen dafür Vorlagen, diese werden dann auf Straßenzüge aufgemalt. Fertig ist bereits ein „ukrainischer Teppich“ auf 75 Quadratmeter der Künstlerin Iris Andraschek am Meidlinger Platzl (Meidlinger Hauptstraße 17). Am Dr.-Adolf-Schärf-Platz im 22. Bezirk bei der U-Bahn-Station Kagran sieht man einen gemalten Lichtstrahl am Boden und im 15. Bezirk werden bei einer Überquerung (Zinckgasse/Märzstraße) Schnecken aufgemalt. Die Pilotprojekte der Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) sollen erst der Anfang von einer Reihe an bunten Streifen sein.