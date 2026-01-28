Blitzknallsatz in Verteilerkasten in Wiener Mehrparteienhaus deponiert
Polizisten der Polizeiinspektion Wagramer Straße und die Berufsfeuerwehr Wien wurden in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Donaustadt alarmiert. Rauch in einem Mehrparteienhaus hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.
Die Einsatzkräfte erkannten vor Ort, dass der Rauch von einer Zündschnur stammte. Diese wurde entzündet und führte vom Erdgeschoss bis in den sechsten Stock. Dort war ein Knallsatz in einem Gasverteilerkasten deponiert.
Der Knallsatz explodierte allerdings nicht, da ein Hausbewohner die Zündschnur durchtrennte, nachdem er durch das Auslösen der Brandmeldeanlage alarmiert wurde.
Die Ermittlungen der Brandgruppe des Landeskriminalsamts Wien gegen bislang unbekannte Täter laufen auf Hochtouren.
Klarheit: Die wichtigsten Begriffe
Die Donaustadt ist mit 102,3 km² Wiens flächenmäßig größter Bezirk. 2024 lebten 220.794 Menschen in der Donaustadt. Der Bezirk ist aber nicht nur beliebte Wohngegend, sondern auch ein beliebtes Erholungsgebiet: So verlaufen etwa Teile der Donauinsel durch die Donaustadt, auch das Erholungsgebiet Lobau befindet sich im 22. Bezirk. Nicht zu übersehen sind die Hochhäuser der Donaucity und der DC Tower. Bezirksvorsteher ist Ernst Nevrivy (SPÖ).
Die Kriminalität in Wien gilt im Vergleich zu vielen anderen Großstädten als relativ niedrig. Laut der aktuellsten polizeilichen Kriminalstatistik wurden im Jahr 2023 insgesamt 186.475 Anzeigen bei der Polizei Wien erstattet, das entspricht 10,8 Prozent mehr als im Jahr davor (2022: 168.303).
Die Aufklärungsquote lag bei 44,3 Prozent. Mit 98.878 ausgeforschten Tatverdächtigen konnten 15,9 Prozent mehr als im Vorjahr angezeigt werden (85.295 Personen).
Der prozentuale Anteil der fremden Tatverdächtigen stieg auf 55,3 Prozent an (2022: 52,9 Prozent).
Kommentare