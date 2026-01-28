Blitzknallsatz in Verteilerkasten in Wiener Mehrparteienhaus deponiert

Polizisten der Polizeiinspektion Wagramer Straße und die Berufsfeuerwehr Wien wurden in der Nacht auf Dienstag im Bezirk Donaustadt alarmiert. Rauch in einem Mehrparteienhaus hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Die Einsatzkräfte erkannten vor Ort, dass der Rauch von einer Zündschnur stammte. Diese wurde entzündet und führte vom Erdgeschoss bis in den sechsten Stock. Dort war ein Knallsatz in einem Gasverteilerkasten deponiert.

Der Knallsatz explodierte allerdings nicht, da ein Hausbewohner die Zündschnur durchtrennte, nachdem er durch das Auslösen der Brandmeldeanlage alarmiert wurde.