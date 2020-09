Spesen-Affäre: Strache reicht Klage gegen Nepp ein

Die Auseinandersetzung zwischen dem Team HC Strache und den Freiheitlichen beschäftigen jetzt erneut die Justiz. Der ehemalige FPÖ-Chef brachte am Samstag eine Klage gegen den gegnerischen Spitzenkandidaten Dominik Nepp wegen Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung ein, teilte seine Partei am Samstag in einer Aussendung mit. Dieser hatte Strache mehrfach Betrug in Zusammenhang mit der Spesen-Affäre vorgeworfen.