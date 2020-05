Spaziergänger entdeckte Granate in Wien-Leopoldstadt

Ein Spaziergänger fand am Montagnachmittag eine Granate am Waldboden der Rustenschacherallee in Wien-Leopoldstadt. Das Kriegsrelikt, offenbar eine Werfergranate, wurde von einem sprengstoffkundigen Beamten der Wiener Polizei untersucht.

Der ebenfalls angeforderte Entminungsdienst des Bundesheers transportierte die Granate schließlich ab. Absperrungen waren dazu keine notwendig.

