Wegen Missbrauch: Hermann-Gmeiner-Park wird wieder rückbenannt

Am Vormittag ist wenig los in dieser kleinen Parkanlage hinter der Börse, direkt am Börseplatz gelegen. Das Frühlingserwachen ist aber deutlich zu sehen, der Flieder blüht bereits in kräftigem Violett, er duftet auch so.

Die Vögel zwitschern in den mächtigen Platanen hoch über den bunt blühenden Tulpen um die Wette und übertönen sogar die Autos, die nur langsam vorbeirauschen.

Und obwohl die Sonne durch die Äste strahlt, steht dieser Platz, nein, der Namensgeber für diesen Platz, unter einem äußerst schlechten Stern.

Höchst belasteter Namensgeber

Der Park heißt nach Hermann Gmeiner, den Gründer von SOS-Kinderdorf, dessen Wirken aufgrund von schweren Übergriffen mit sexueller Gewalt und Misshandlungen lange nach seinem Tod unter gänzlich anderem Licht betrachtet wird. Betrachtet werden muss, ob der Schwere der Vorwürfe.

Deshalb wird der Park nun umbenannt. Das hat der Gemeinderatsausschuss für Kultur und Wissenschaft nun beschlossen. Einstimmig, wie die Stadt betont.

Einstimmiger Beschluss

„Wir haben auf die neuen Erkenntnisse und die damit verbundenen schwerwiegenden Vorwürfe rasch reagiert und zugleich eine Lösung gefunden, die breit getragen wird“, sagt Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Gerade bei sensiblen Fragen im öffentlichen Raum sei es entscheidend, konsequent zu handeln und einen gemeinsamen Zugang sicherzustellen, fügt sie im Fall Gmeiner an.

Künftig heißt die städtische Grünoase, auf der sich ein großer Spielplatz befindet, Börsepark – wie er vor der Umbenennung 1993 übrigens auch geheißen hat.