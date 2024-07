Warum es im Sommer häufiger zu Stromausfällen kommt

In der Nacht auf Freitag gingen in Teilen Wiens und Niederösterreichs die Lichter aus - im wahrsten Sinne des Wortes, denn ein technisches Gebrechen sorgte für einen Stromausfall.

Für Wien war es nicht der erste Stromausfall in dieser Woche. Bereits am Montag und Mittwoch waren in mehreren Bezirken insgesamt mehr als 2.000 Haushalte - und das Schönbrunner Bad - ohne Strom. Dass sich solche Ereignisse im Sommer häufen, kann auch Christian Call, Sprecher der Wiener Netze, im Gespräch mit dem KURIER bestätigen.