So ehrlich ist Wien: Öffi-Fahrgäste ohne Ticket weiterhin große Ausnahme

Nur 3,4 Prozent der Fahrgäste im Netz der Wiener Linien wurden 2024 als "Schwarzfahrer" erwischt, weil sie kein oder ein falsches Ticket dabei hatten - um 0,2 Prozent mehr als im Jahr davor. Rund 96,6 Prozent der kontrollierten Öffi-Nutzenden konnten hingegen eine gültige Fahrkarte vorweisen. Die bis zu 100 Kontrollorinnen und Kontrollore, täglich in Zivil in Zweier- oder Dreierteams unterwegs, überprüften rund 3,5 Millionen Fahrgäste, so die Wiener Linien am Donnerstag.