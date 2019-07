„Sieg heil!“ oder „Saubeidl“?: Freispruch für Ex-FPÖ-Funktionär

In der Nacht auf den 23. September des Vorjahres war er mit Freunden trinken. Dann sah er etwas, was ihm anscheinend gar nicht gefiel: Zwei junge Männer küssten sich auf der Tanzfläche. „Ich habe plötzlich einen Stoß bekommen. Und dann hat er mich angepöbelt“, schildert Kurt G. Auch eine Bekannte schildert das so: „Er hat gerade den anderen Mann geküsst, als er von Herrn Ripfl weggeschubst worden ist.“ Beide sind sicher: Der Angeklagte habe dann auch „Sieg heil!“ gerufen.

Stimmt nicht, sagt Ripfls Anwalt Andreas Strobl. „Es war laut. Er hat ,Saubeidl!’gerufen. Das ist phonetisch ähnlich.“ Sein Mandant habe sich nur geärgert, weil ihm die küssenden Männer den Weg versperrt hätten.

Die Geschworenen sind uneinig. Mit 3:5 Stimmen sprechen sie Ripfl vom Verdacht der Wiederbetätigung frei; nicht rechtskräftig.