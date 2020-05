Wien will nicht Mannheim werden

Auch in Wien stehen mit dem Life Ball Samstagabend und den Veranstaltungen rund um den Eurovision Song Contest (ESC) ab Sonntag Großereignisse an. Kann ein Vorfall wie in Mannheim auch in Wien passieren?

Roman Hahslinger, Sprecher der Wiener Polizei, sagt: "Zu 99,9 Prozent nicht. Aber 100 Prozent Sicherheit gibt es nie." Seit 7. April ist die Wiener Stadthalle, in der die Song-Contest-Shows stattfinden, eine Hochsicherheitszone. Jede Person und jeder Gegenstand, der von außen in die Stadthalle hinein will, muss eine Sicherheitsschleuse passieren. Ein Geigerzähler und Röntgen-Scanner wurden installiert. In Spitzenzeiten, also etwa beim Finale am 23. Mai, sind 300 Polizisten und Sprengstoffhunde im Einsatz. Sogar ein eigenes Wachzimmer wurde eingerichtet. Wer für den Zutritt zur Stadthalle nicht extra akkreditiert ist, kommt nicht hinein.

"Dass jemand eine Bombe oder einen Sprengstoff in die Stadthalle schleust, ist also extrem unwahrscheinlich", sagt Polizei-Sprecher Hahslinger. In der Stadthalle herrsche eine Sicherheitsstufe wie auf dem Flughafen.