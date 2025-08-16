Sexualstraftat in Wiener Stiegenhaus: Polizei sucht Verdächtigen

Die Wiener Polizei sucht nach einem etwa 35-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Freitag eine Sexualstraftat in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus begangen zu haben. Der Unbekannte soll demnach einer 32-jährigen Frau in ein Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses gefolgt sein. Dort habe er sie gepackt und soll dabei versucht haben, die Frau zu küssen. Er habe an ihrem Kleid und dem Kopftuch gezerrt. Als die Frau laut schrie und eine Wohnungstür geöffnet wurde, flüchtete der Mann.

Polizisten der Polizeiinspektion Storchengasse wurden einige Zeit nach dem Vorfall gegen 22.30 Uhr vom Ehemann des Opfers alarmiert. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Sachdienliche Hinweise erbeten

Laut Beschreibung ist der Verdächtige ca. 1,70 Meter groß und von normaler Statur. Seine schwarzen Haare trug er zum Zeitpunkt der Tat seitlich kurz und etwas länger in der Mitte - zudem hatte der Unbekannte einen kurzen, schwarzen Bart. Die Hautfarbe wurde als dunkler beschrieben. Bekleidet war der etwa 35-Jährige mit einem weißen Hemd samt schwarzen Aufdrucken sowie einer beigen kurzen Hose. Sachdienliche Hinweise (auch anonym) werden unter der Telefonnummer 01/31310-25300 oder in jeder Polizeiinspektion entgegengenommen.