Die Mariahilfer Straße ist eine der beliebtesten Einkaufsstraßen in Wien. Das ist auch einem 28-jährigen Mann nicht verborgen geblieben - er war am Montagvormittag allerdings nicht zum Einkaufen, sondern offenbar zum Stehlen in die Einkaufsstraße gekommen. Wen der Mann nicht auf der Rechnung hatte, war ein aufmerksamer Ladendetektiv.

Dieser beobachtete den mutmaßlichen Dieb, als dieser in einer Umkleide von mehreren Kleidungsstücken die Magnetsicherungen entfernt und in seinem Rucksack verstaut habe. Der Tatverdächtige wurde nach dem versuchten Diebstahl vom Ladendetektiv angehalten, die Polizei wurde alarmiert.

Bei der Durchsuchung des 28-Jährigen wurden in einem Rucksack mehrere, neuwertige Gegenstände aufgefunden. Einige dieser Gegenstände konnten vergangenen Diebstählen zugeordnet werden. Der Gesamtschaden der Diebstähle, die dem Tatverdächtigen zur Last gelegt werden, liegt im mittleren dreistelligen Eurobereich.

Da der Tatverdächtige in der Vergangenheit offenbar mehrere Diebstähle begangen haben dürfte, wurde dieser aufgrund des Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls vorläufig festgenommen. Der 28-Jährige zeigte sich bei seiner Vernehmung geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.

