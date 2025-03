Serien-Einbrecher hatte eine Schwäche für Gösser-Bier

Der Lebenslauf des 28-Jährigen, der am Montag von einem Justizwache-Beamten in den Gerichtssaal gebracht wird, ist wenig rühmlich. Der Moldawier hat bereits neun Jahre in seiner Heimat in Haft verbracht. "Wegen Diebstahls", erklärt der Mann mit den geschorenen Haaren.

Schrebergärten und Einfamilienhäuser

Erst 2023 verließ er das Gefängnis, wollte neu anfangen. Und landete in Wien. "Ich wollte eine Arbeit finden", erklärt er. Doch stattdessen verdiente er seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen. Insgesamt 26 Einbruchsdiebstähle gehen auf sein Konto. Betroffen waren Einfamilienhäuser und Schrebergarten-Häuschen, hauptsächlich in Wien. Dort packte er ein, was er zu fassen bekam. Elektronische Geräte, Schmuck. Aber auch Bierflaschen. Unter anderem zwei Flaschen Gösser-Bier. Doch die Menge macht's: Der Schaden wird mit mehr als 60.000 Euro beziffert.